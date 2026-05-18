Sky, Marchetti: "Mercato Napoli? Se arriva Sarri per lui va bene tutto..."

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"Bisogna capire che tipo di investimenti ti chiede il prossimo allenatore: diciamo che dopo il mercato di quest'anno, per Sarri è buona qualsiasi cosa"

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport ha fatto il punto sul futuro del Napoli, con l'incertezza sulla panchina di Antonio Conte. Queste le sue parole: "Io rimango dell'opinione che oggi il Napoli a prescindere dall'allenatore sia una delle squadre più forti d'Italia. Quindi chiunque sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione, inizia per contendere all'Inter il campionato che ha appena vinto. Poi uno tende sempre a migliorarsi. Che sia Conte che già sa come si fa, che sia Sarri che ne ha vinto uno ma magari vorrebbe vincere quello che ha perso a Napoli, o che sia magari un altro allenatore...

Un altro nome che a sorpresa potrebbe girare per le panchine d'Italia è Max Allegri: esattamente come Conte, che se dovesse andare via da Napoli potrebbe andare in nazionale, oltre Ranieri che si è candidato per la panchina degli azzurri, qualche mese fa poteva andarci lui. Questi incastri ci sono. Il Napoli oggi deve fare un bel punto della situazione, non perché la stagione non sia stata soddisfacente, è stato fatto più del minimo in una stagione difficile con secondo posto e Supercoppa. Però c'è la possibilità di crescere, per mantenere questo trend bisogna continuare a spendere. Bisogna capire che tipo di investimenti ti chiede il prossimo allenatore: diciamo che dopo il mercato di quest'anno, per Sarri è buona qualsiasi cosa".