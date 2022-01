"Inutile sostituire Insigne, c'è Lozano". Botta e risposta Fedele-Corbo: "E' 4 categorie sotto..."

Lorenzo Insigne verso il Toronto, l'affare pare ormai fatto. E se ne parla anche a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte. "Non prenderei nessuno al suo posto, ci sono Ounas e Lozano. Il Chucky è meno tecnico, ma più attaccante", dichiara il procuratore Enrico Fedele durante il programma. Un'affermazione che non trova d'accordo Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica: "Lozano è di quattro categorie inferiori rispetto a Insigne, non scherziamo".