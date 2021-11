Inzaghi a Inter TV: "Il Napoli ha dimostrato che è una grande, ma oggi sapevamo cosa fare e cosa volevamo"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli ai microfoni di Inter TV: "Oggi abbiamo dato una risposta per quanto riguarda il risultato, ma per le prestazioni fatte meritavamo altro anche in partite precedenti. E' stata una grande gara contro una squadra fortissima".

Il Napoli è una squadra che stava facendo molto bene.

"Non ci sono dubbi che siano molto molto forti e infatti avevano totalizzato 10 vittorie e 2 pareggi... Hanno dimostrato di essere una grande, ma oggi l'Inter sapeva quello che faceva e quello che voleva ed ha meritato di vincere".

L'Inter è anche un grande gruppo.

"Sì, sono d'accordo. Lo dico sia per quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati e quelli che avrebbero meritato di farlo perché si allenano tutti al massimo. Andiamo avanti, sono contento delle prestazioni singoli e della vittoria importante che abbamo dato ai nostri tifosi. Ora testa a mercoledì che abbiamo una gara altrettanto importante".

Alcuni giocatori stanno crescendo e si stanno ritrovando.

"Sì, stiamo recuperando forza ed energie, ma potremmo essere anche meglio. Dzeko, Barella, Bastoni non erano al meglio, Correa, che ha fatto molto molto bene, ha sentito un dolorino, Sanchez e De Vrij sono fuori. Speriamo riescano a recuperare dopo le partite che hanno disputato con le nazionali".