Italia, Cristante: “Tra noi e l'Inghilterra non vedo un grosso divario"

C'è un divario tra Inghilterra e Italia? Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Malta-Italia, Bryan Cristante ha così risposto a questa domanda:

"La gara contro l'Inghilterra potevamo interpretarla diversamente, ma nella ripresa siamo scesi in campo diversamente e non vedo questo grosso divario, sinceramente. Abbiamo rischiato anche di pareggiarla. Per domani, se scendo in campo sono contento, se entro a gara in corso sono contento alla stessa maniera".