Italia, Gattuso a Sky: "Israele diverso dall'Estonia. Ancora due punte? Domani vedrete"

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro Israele: "Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l'Estonia, loro di qualità che gioca bene in transizione. Vengono da 6 vittoria e una sconfitta, in salute, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile".

Cambierà qualcosa?

"Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l'intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione".

Tanti tiri con l'Estonia, ancora due attaccanti?

"Domani vedremo".

Sulla situazione per la guerra?

"Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo".