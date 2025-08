Italia, Gattuso: "Abbiamo il dovere di portare entusiasmo e voglia di tornare al Mondiale"

vedi letture

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato poco prima del fischio d'inizio dell'amichevole fra Cagliari e Saint Etienne, direttamente dal prato dell'Unipol Domus.

La serata è stata pensata per ricordare l'ex rossoblu Gigi Riva, ma Gattuso ha un pensiero anche per la Nazionale Italiana, cui servirebbe uno che facesse i gol di Riva: "Ora noi abbiamo un obiettivo, manchiamo ai Mondiali da due edizioni. Abbiamo il dovere di portare in campo entusiasmo e voglia di tornare al Mondiale. Speriamo di trovare qualcuno che riesca a battere il suo lunghissimo record in nazionale, vuol dire che l’Italia avrà trovato un grandissimo attaccante", le parole di Gattuso raccolte da Tuttomercato.

Parlando poi di Riva, l'ex tecnico del Napoli ha ricordato un episodio simpatico relativo al Mondiale vinto dall'Italia nel 2006 in Germania: "Per noi Gigi è stato un punto di riferimento. Dopo la finale dei mondiali, come è finita la partita, l’ho fatto restare fino alle 3 con noi. Era uno che ci metteva la faccia, ma la ribaltata non gli piaceva. Lo porto nel cuore perché era una persona vera e ci manca tantissimo".