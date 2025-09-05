Italia, Gattuso: "Abbiamo un obiettivo. Complimenti ai ragazzi, ora testa a lunedì"

Il ct dell’Italia, Rino Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro l’Estonia vinto per 5-0.

Buonissima la prima.

"Bisogna ringraziare i ragazzi. Nel primo tempo è mancato solo il gol, abbiamo fatto una buonissima partita. L'ambiente mi è piaciuto molto, la prima è andata e adesso pensiamo alla seconda che sarà difficile".

Connessioni ottime tra Kean e Retegui.

"I complimenti vanno fatti a tutta la squadra. Quando si alza il livello, giocando in questo modo è difficile ma era giusto provare a mettere una squadra offensiva. La squadra è stata molto brava".

La squadra ha raccolto subito le sue indicazioni.

"Devo ringraziare questo gruppo. Abbiamo un obiettivo, per far tornare l'entusiasmo agli italiani. A me piace una squadra che lotta su ogni pallone, complimenti ai miei ragazzi e adesso testa a lunedì".