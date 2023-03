Italia, Mancini: “Abbiamo subito 2 gol su corner. Nella ripresa avremmo meritato di più”

Al termine del match contro l'Inghilterra, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport

Quali sono state le chiavi della ripresa? "Abbiamo iniziato a pressare meglio, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare".

Come mai il primo tempo?"

"Loro sui 'piazzati sono pericolosi. Abbiamo concesso il primo e poi sul 2-0 la partita è diventata più difficile. Nel secondo tempo avremmo meritato un gol, abbiamo iniziato in salita speriamo vada in discesa".

Retegui?

"E' stato tre giorni con noi e ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano".

La sua prestazione?

"Ha avuto un po' di difficoltà perchè i difensori inglesi fisicamente sono forti l'hanno limitato. Ha bisogno di un po' di tempo".