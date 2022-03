Italia, Mancini annuncia: "Si va verso la conferma, sono allineato con la Figc"

Roberto Mancini non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di rassegnare o meno le dimissioni dopo la sconfitta con la Macedonia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di rassegnare o meno le dimissioni dopo la sconfitta con la Macedonia, anche se tutto fa pensare alla permanenza. "Abbiamo parlato col presidente in questi giorni - spiega il ct alla vigilia della Turchia - credo che siamo allineati su tutto. Fa piacere, poi ne riparleremo. Intanto pensiamo a questa partita, poi ragioniamo su tutto, a partire dalle cose che si potranno migliorare in futuro".