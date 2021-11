Italia, Mancini: "Domani niente ansia. Falso o vero nove? Conta la mentalità"

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po' l'ansia: domani, contro l'Irlanda del Nord ci sarà pressione ma dobbiamo evitare l'ansia". L'Italia di Roberto Mancini e' arrivata ai 90' decisivi per qualificarsi ai Mondiali direttamente, evitando i play off, e il ct individua nella componente psicologica la prima motivazione delle difficoltà. "Barella e' recuperato - ha detto Mancini nella flash interwiew esclusiva Rai - sta anche meglio che con la Svizzera. Tonali? E' cresciuto molto, potrebbe giocare dall'inizio". Infine le scelte d'attacco. "Non e' importante se gioca un falso o un vero nove: conta la mentalità". (ANSA).