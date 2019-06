Italia, Mancini in conferenza: "Insigne e Belotti? Scegliere è una sofferenza. Jorginho? Era bravo anche al Napoli..."

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria conquistata dalla sua Italia contro la Grecia:

Sullo stupire con Belotti e Insigne. "Dobbiamo scegliere fra sei o sette giocatori, sono tutti bravi. È una sofferenza scegliere, dobbiamo mandare qualcuno in panchina o in tribuna. Cerchiamo di fare fino alla fine per non sbagliare. È andata bene".

Su Chiesa e Barella. "Jorginho era bravo anche al Napoli, lo è sempre stato. Forse il campionato inglese gli ha dato un po' più di esperienza, migliori quando il campionato è più veloce e gli arbitri fischiano di meno. Barella, Chiesa, Bernardeschi, Sensi, Cristante, Kean... ci sono tanti giocatori con margine enorme. Nella speranza è che da qui all'inizio degli Europei possano migliorare molto".