Politano su Gattuso: "Ci chiede sempre il massimo, l’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli"

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"Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte”.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro, l'esterno del Napoli e della Nazionale Matteo Politano ha parlato del finale playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Bosnia e del suo rapporto con il ct dell'Italia Rino Gattuso: “Dobbiamo partire forte e non farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Siamo abituati a giocare con le pressioni. La nostra forza sta nell’aiutarci sempre, in qualsiasi circostanza. Anche nell’ultima partita credo si sia visto che andiamo tutti dalla stessa parte”.

Su Gattuso

"L’ho ritrovato ancora più carico rispetto al Napoli. Il mister è uno che ci tiene tantissimo al gruppo, non vuole egoismi. È un grande motivatore e chiede sempre il massimo a tutti, sia in partita sia in allenamento".