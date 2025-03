Italia, Spalletti: "Buongiorno giocherà! Gatti? Voglio dire una cosa"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha presentato in conferenza stampa la gara di andata dei quarti di finale di Nations League, in programma domani a San Siro con la Germania.

È possibile che giochi Buongiorno in una Nazionale abbastanza napoletana?

"Nelle due partite è possibile. Anzi, quasi sicuramente giocherà Buongiorno nelle due partite".

Come ha trovato mentalmente e fisicamente Gatti?

"Io guardo in proiezione delle due partite, dentro le due partite possono giocare tutti. Poi si valuterà di giorno in giorno, è chiaro che può succedere che tra la prima e la seconda faccia scelte differenti. Sono talmente ravvicinate che sarà difficile per qualcuno recuperare: lui è un calciatore che ha qualità ben precise, è un difensore molto forte con la difesa schierata. Ora sta mettendo roba, dentro la sua qualità, per poter fare anche cose diverse e accompagnare l'azione nella maniera giusta, cosa che non era la sua dote migliore. Noi lo abbiamo richiamato, perché vediamo tutto questo e la possibilità di adattarsi a fare cose nuove".

Il centrale della Juventus è nel mirino del Napoli.