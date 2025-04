Iuliano elogia il mercato: "E' stato un grande acquisto per il Napoli"

L'ex difensore della Juventus, Mark Iuliano, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare di Antonio Conte, che lui conosce bene e che non sarà presente in panchina contro il Bologna (per squalifica) lunedì sera.

Ecco le sue parole: "Conte è una carta sicura, è un vincente e sa dove mettere mano, infatti stiamo vedendo i risultati che sta ottenendo col Napoli. Ha ritrovato giocatori che sembravano spaesati l’anno scorso, poi è sempre un bel vedere il Napoli di quest’anno. L’assenza di Conte a Bologna? I calciatori sono maturi, sopperiranno alla sua assenza, anche se è sempre meglio averlo. Però Stellini ed Oriali non faranno rimpiangere la sua assenza".

E’ un allenatore stressante, era insopportabile da compagno di squadra (ride ndr.). Parlava su ogni pallone, su ogni azione, Antonio è quello e ve lo dovete sorbire (scherza ndr.). E’ uno che pretende sempre di più, averlo è una fortuna. Buongiorno? E’ molto forte, sa marcare ad uomo, è completo e migliorerà ancora. E’ stato un grande acquisto per il Napoli. Di Lorenzo? E’ straordinario, è un grandissimo capitano, poi magari quando lascerà per una questione di età potrebbe prendere il suo posto Buongiorno. Anche se indossare la fascia di capitano non è mai facile".