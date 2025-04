Iuliano scherza su Conte: "Da compagno di squadra era insopportabile"

Mark Iuliano, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è una carta sicura, è un vincente e sa dove mettere mano, infatti stiamo vedendo i risultati che sta ottenendo col Napoli. Ha ritrovato giocatori che sembravano spaesati l’anno scorso, poi è sempre un bel vedere il Napoli di quest’anno. L’assenza di Conte a Bologna? I calciatori sono maturi, sopperiranno alla sua assenza, anche se è sempre meglio averlo. Però Stellini ed Oriali non faranno rimpiangere la sua assenza. E’ un allenatore stressante, era insopportabile da compagno di squadra (ride ndr.). Parlava su ogni pallone, su ogni azione, Antonio è quello e ve lo dovete sorbire (scherza ndr.). E’ uno che pretende sempre di più, averlo è una fortuna.

Di Lorenzo? E’ straordinario, è un grandissimo capitano, poi magari quando lascerà per una questione di età potrebbe prendere il suo posto Buongiorno. Anche se indossare la fascia di capitano non è mai facile. Scudetti in carriera? Spero che uno me lo ridiano onestamente, io l’ho vinto sul campo. Corsa scudetto? La pressione ce l’hanno i giocatori del Napoli che hanno un martello in panchina. Nella mia Juventus c’erano diversi leader, ma eravamo una famiglia. Conte era il capitano, ma tutti sapevamo che ci sarebbe stato bisogno di tutti. E’ quella la miscela vincente affinchè una stagione possa essere esaltante. Solet? Non è facile parlare di mercato quando ci sono obiettivi da raggiungere, ma se Conte l’ha studiato allora stiamo a posto. Non ci dimentichiamo che Conte ha scelto McTominay che a Manchester non lo volevano più”.