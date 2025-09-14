Jacobelli: "Che qualità De Bruyne! Hojlund una furia: se continua così, Lucca dovrà rincorrere"

vedi letture

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro, ha parlato dei temi attuali sul Napoli. Di seguito le sue dicharazioni: "Napoli spettacoloso, ha legittimato non solo la vittoria ma la prestazione. La partita prima del Manchester City è stata giocata nel modo migliore, non poteva esserci per il Napoli un test così probante come quello di Firenze. Penso che tutti non vediamo l'ora di guardare la partita dell'Ethiad. Chi mi ha impressionato di più? Senza dubbio De Bruyne. Può risultare pleonastico esaltare sempre il belga, ma ha portato una qualità tattica di cui tutta la squadra ha beneficiato.

Hojlund? È una furia soprattutto perché secondo me ha capito quanto fosse allettante la proposta del Napoli e che fosse il momento giusto per lanciare il Manchester United. Abbiamo visto sia con McTominay e ora con Hojlund come ci siano poche idee allo United, che oggi è caduto nel derby contro il City. Quando tu vieni inserito nel meccanismo del Napoli di Conte e sei un grande giocatore, non credo che avrai soverchie difficoltà. Certo, serviranno delle controprove, ma credo che Hojlund ha lanciato dei segnali importanti. Lucca? Credo che gli si debba concedere un lasso di tempo a differenza di Hojlund. L'ex centravanti dell'Udinese è un giocatore molto utile, a mio avviso si rivelerà molto utile per Conte nell'ottimizzazione delle energie per la squadra. Poi chiaramente è il campo a dettare le gerarchie: se Hojlund continua così, Lucca dovrà rincorrere".