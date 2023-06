Jacobelli: "Diciamo la verità, il Napoli non ha ancora un'alternativa concreta a Spalletti"

Ospite alla trasmissione Sportitalia Mercato, Xavier Jacobelli ha detto la sua su Napoli e Milan

Ospite alla trasmissione Sportitalia Mercato, Xavier Jacobelli ha detto la sua su Napoli e Milan: "Leao? La clausola da 175 milioni è una diga molto resistente per le pretendenti. Ed è altresì un significato strategico di questo accordo: il Milan crede in Leao e così anche la campagna acquisti dei rossoneri dovrebbe essere molto importante. Il Napoli? Diciamo la verità: in panchina non ha ancora alternativa concreta a Spalletti. Da vedere anche la questione Giuntoli".