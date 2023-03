Jacobelli: "Lazio? Non mi aspettavo questo ko dopo la vittoria perfetta a Napoli"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli

Questa Conference interessa alle italiane e nel dettaglio a una Lazio che ha perso una partita inattesa?

“Non penso che nel 2023 ci sia una squadra che snobbi una competizione europea, anzi la vittoria della Roma dello scorso anno dimostra quanto noi avessimo bisogno di questo successo. Il problema della Lazio è che non ha un’alternativa a Immobile, è evidente che quando non hai un giocatore del genere il reparto offensivo ne risente. La Lazio ha avuto tantissime occasioni e non le ha sfruttate, Sarri conosce bene la sua squadra e prima della partita aveva detto che non potevano esserci cali di tensione. Nulla è perduto, servirà la vittoria in Olanda, ma sicuramente la sconfitta di ieri non ce l’aspettavamo vista soprattutto la vittoria perfetta di venerdì a Napoli".