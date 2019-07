Jacobelli: "Napoli e Juve su Icardi ma non ci sono offerte concrete, la sua valutazione scemata..."

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà:

Le cifre del mercato e le valutazioni dei giocatori. “Come sempre i prezzi li fa il mercato, è la legge implacabile della domanda e dell’offerta. Anche la situazione Bale lo spiega: le quotazioni sono illimitate in questi anni. Icardi? Ha una valutazione di centodieci milioni di euro, ma non ci sono offerte concrete: solo il Napoli e la Juventus sono interessate al giocatore. De Ligt? Vale tutti i soldi che ha speso la Juventus”.

Icardi e Correa: due diverse valutazioni. “Correa è il giocatore che il Milan fortemente voleva e l’Atletico ha elevato il prezzo del cartellino. Esattamente come Lukaku sta facendo con l’Inter. Icardi l’anno scorso aveva una clausola di centodieci milioni di euro, ma poi non possiamo dimenticare quello che è successo da febbraio in avanti. Quando l’Inter dichiara ufficialmente che non rientra nei programmi del tecnico, la sua valutazione è inevitabilmente scemata”.