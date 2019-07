James, Palmeri avverte: "Il Napoli farebbe bene a non marciarci troppo, bisogna concedere qualcosa..."

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha parlato anche di Napoli nel corso del suo editoriale per i microfoni di Tmw: "Situazione James Rodriguez-Napoli: siamo allo stesso punto. Il Napoli ha in mano il consenso del giocatore e dell’agente, da tempo, e per questo fa valere la volontà del prestito con diritto a condizioni di media difficoltà. Il Real Madrid fa un po’ il difficile, mentre James con calma ma fermezza ha espresso la sua volontà. L’Atletico ha sempre e solo chiesto informazioni, mai andato oltre perché non ha in mano (ancora?) il favore del giocatore. Il Napoli farebbe bene a non marciarci troppo, e a concedere qualcosa in più (ma certo, i soldi non sono nostri…)".