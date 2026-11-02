Formula 1, Kimi Antonelli campione del mondo! I complimenti della SSC Napoli

Il Napoli celebra Kimi Antonelli dopo il titolo mondiale di Formula 1: il messaggio di congratulazioni pubblicato su X.

Anche il Napoli festeggia la storica impresa di Kimi Antonelli, laureatosi campione del mondo di Formula 1 a soli 20 anni. Il giovane pilota italiano, incoronato a Città del Messico, ha riportato il titolo iridato in Italia a 73 anni dall'ultimo successo di Alberto Ascari, risalente al 1953. Un traguardo straordinario che ha suscitato entusiasmo anche nel mondo del calcio, con la società azzurra che ha voluto rendere omaggio al nuovo campione attraverso i propri canali social.

Napoli, il messaggio social per Antonelli dopo il titolo mondiale

La SSC Napoli ha pubblicato su X un breve ma significativo messaggio di congratulazioni rivolto al pilota italiano. “Congratulazioni Kimi! Sei nella storia della Formula 1”. Poche parole con cui il club partenopeo ha celebrato un risultato destinato a lasciare il segno nello sport italiano. Antonelli, diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, ha così ricevuto anche l'omaggio della società azzurra per la sua impresa.