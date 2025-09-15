Juve da Scudetto? Trevisani frena: "Se gioca così non vince tante partite..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha parlato della Juventus dopo la vittoria contro l'Inter: "Juve da Scudetto? Siamo trascinati dall'entusiasmo per il fatto che ha vinto una partita che poteva finire 3-3 e l'Inter ha giocato di più per vincerla.

Finisce 4-3, 9 punti tutto bello, ma la Juve ha messo su una bella squadra, ha materiale davanti ed ha ritrovato Bremer dietro ma deve giocare meglio altrimenti così non ne vince tante e non sempre il portiere avversario gioca con te".