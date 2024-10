Juve dominata, Condò a Sky: “Neanche il Napoli è andato a prenderla alta, lo Stoccarda sì!”

"In Europa lo Stoccarda ha alzato la pressione, non stanno lì ad aspettarti”.

La Juventus perde meritatamente 1-0 in Champions League contro lo Stoccarda, nel corso del post-partita su Sky Sport il giornalista Paolo Condò commenta così: "Merito allo Stoccarda. Ma rilevo una Juventus totalmente non abituata ad un avversario che è andata a prenderla in alto. Forse solo il Psv l’aveva un po’ fatto.

In Italia non è quasi mai accaduto, neanche da Napoli e Roma, le grandi che ha affrontato. In Europa lo Stoccarda ha alzato la pressione, non stanno lì ad aspettarti”.