Juve, l'ex presidente: “L'anno scorso siamo arrivati quarti perché il Napoli ci ha fatto un regalo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Sulla finale di Coppa Italia

“Spiace perché la partita si stava mettendo bene. Abbiamo preso un gol malamente, poi la squadra ha recuperato, ha fatto dei movimenti giusti, ha giocato e ha rimesso in piedi la partita. Stavo quasi arrivando a crederci, perché anche le manovre di Allegri mi sono sembrate concettualmente giuste, ma loro ci hanno messo troppo sotto. Il primo rigore, rivisto molte volte, dice che è molto poco rigore, semmai c’è un movimento del calciatore dell’Inter contro il difensore della Juve. Il secondo rigore è stato il secondo rigore. Peccato, perché la squadra ha davvero cercato di reagire e di vincere. Non mi è piaciuta la tensione del finale, cosi come tanti comportamenti da parte della panchina dell’Inter. Sono solidale verso Allegri, riesce sempre ad evitare la polemica, e quando succede è perché viene provocato.”

Sulla stagione della Juventus

“Una cosa che dimentichiamo, perchè ci piacciono i titoloni e parlare di trofei, è che noi questa volta siamo arrivati quarti, e ci siamo arrivati in anticipo. Mentre l’anno scorso con Pirlo siamo arrivati quarti perché il Napoli ci ha fatto un regalo. Quindi a conti fatti la Juventus quest’anno ha fatto una stagione migliore della precedente dal punto di vista del piazzamento Champions, più di questo non posso dire. Le prime partite sono state disastrose, ma poi le cose sono man mano migliorate.”