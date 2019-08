Juve, Paratici chiude ad Icardi: "È dell'Inter, noi abbiamo Higuain, Mandzukic e Dybaly e siamo contenti"

Lo scambio Dybala-Icardi non è tra gli argomenti preferiti da Fabio Paratici, che ai microfoni di Sky non si sbilancia al riguardo: "Intanto Icardi è un giocatore dell'Inter. Quindi noi parliamo dei nostri giocatori, abbiamo dei grandi attaccanti. Non stiamo qui noi a discutere questo. Abbiamo Higuain che è un grandissimo bomber, abbiamo Mandzukic che é un grandissimo giocatore. E hanno vinto tantissimi titoli in carriera. Abbiamo Dybala, abbiamo Cristiano quindi diciamo che non parlerei dei giocatori degli altri, parlerei dei nostri. E siamo contenti dei giocatori che abbiamo, sono molto bravi, sono molto professionali e siamo contenti di avere loro".