Juve, Thiago Motta: "Ora pensiamo subito al Napoli. Gatti? Distorsione"

L'allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Psv.

Una Juventus che sa attaccare e difendere...

"Un buon risultato. Era importante ottenere la vittoria. Ora dobbiamo subito pensare al Napoli".

Un giudizio su Locatelli?

"Ha fatto una buona partita Manu e sono contento della sua partita. Lui come i suoi compagni hanno fatto bene. Ora devo riposare per la prossima partita di campionato. È un ruolo importante il suo, ma tutti i ruoli sono importanti e devono dare il meglio".

Di cosa è maggiormente soddisfatto? Come mai Fagioli largo?

"Non è una necessità perchè poteva giocare anche Mbangula largo. Oggi mi è piaciuta la concretezza. Poi possiamo migliorare anche in tante altre cose per mettere in difficoltà gli avversari".

Come sta Gatti?

"Sta bene ha avuto una piccola distorsione, ma nulla di importante. Prepareremo al massimo la partita contro il Napoli".