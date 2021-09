Juventus, Allegri: “Sono arrabbiato per il pari, ma perdendo il Milan ci avrebbe allontanato”

Dopo Udine e Napoli, altra partita buttata via dalla Juventus. E infatti Massimiliano Allegri, dopo l’1-1 interno col Milan, si presenta scuro in volto ai microfoni di Dazn, in maniera lontana dal suo comportamento abituale: “Stasera sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo. Nonostante la squadra abbia fatto un buon primo tempo, in cui abbiamo concesso poche occasioni, nel secondo abbiamo rischiato di perderla. Fino all’1-1 la gara era sotto controllo”.

Cosa le è piaciuto di meno?

“Abbiamo perso quell’attenzione, quella determinazione, basta vedere l’angolo su cui abbiamo preso il gol. Ci sono momenti in cui non esiste che gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare”.