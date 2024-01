Juventus, Allegri sul gol dell'Inter al Verona: "Il VAR è soggettivo"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana per 2-1 su Dazn.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana per 2-1 su Dazn: "Siamo realisti. Abbiamo una squadra davanti che è l'Inter sta facendo un campionato importante, vincere a Salerno era importante per mantenere la distanza dal quinto posto. Abbiamo quattordici punti di vantaggio, vuol dire cinque partite, sono già tanti. Ora abbiamo la Coppa, per raggiungere la semifinale che sarebbe molto bello, poi penseremo alla prossima".

Sui gol all'ultimo minuto.

"In questo momento stiamo bene fisicamente, siamo cresciuti dal punto di vista della serenità, per giocare le partite nei momenti di difficoltà. La Salernitana ci ha concesso poco e niente, abbiamo avuto delle buone traiettorie da fare ma se perdi l'attimo diventa difficile. La partita è stata abbastanza buona nonostante fossimo 1-0, quello che non è buono, e i ragazzi lo sanno, che prendi gol a Frosinone, lo prendi in Coppa Italia, poi anche oggi... È la ripetitività dell'accaduto, difensivamente. La percezione è che quando ci lanciano la palla verso l'area possiamo prendere gol, siamo meno sicuri".

La Juventus può migliorare nei punti?

"46 sono tanti, facciamo un passettino alla volta, godiamoci la vittoria, questo girone d'andata meraviglioso. La Coppa Italia rimane un obiettivo. Il girone di ritorno è più difficile, farne di più è successo in pochi casi. Migliorare signiificherebbe fare 50 punti".

Sulle polemiche arbitrali con l'Inter.

"Il Var è una roba soggettiva, lo dico da quando c'è. Bisogna accettare così com'è, l'importante è non farlo passare per oggettivo, nel tennis c'è la pallina che picchia fuori dalla riga, quello è oggettivo. Inutile stare a discutere, noi facciamo il nostro lavoro, c'è una commissione arbitri che valuta quello che stanno facendo".