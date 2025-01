Juventus, Giuntoli ammette: “Un disguido su Kolo Mouani, ma si farà presto. Su Cambiaso…”

Cristiano Giuntoli, Managing Football Director della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Milan: "Non siamo soddisfatti, vogliamo fare di più e meglio senza dimenticare le vicissitudini. La vittoria non è l'unica cosa, però è sicuramente la cosa più importante nonostante i tanti giovani che abbiamo".

L'operazione Kolo Muani non è a rischio?

"Abbiamo avuto un disguido burocratico, però in settimana verrà risolto. Siamo sereni".

Kolo Muani sarebbe partito titolare al posto di Vlahovic?

"Non lo so, so solo che Vlahovic ha fatto solo un allenamento e a prescindere il mister non lo avrebbe fatto giocare dall'inizio".

Esiste un prezzo per Cambiaso?

"Non c'è trattativa in questo momento, vogliamo fare un mercato in entrata per colmare problemi avuti con gli infortuni lunghi che abbiamo avuto".

Potreste cederlo davanti ad un'offerta irrinunciabile?

"Non è arrivata, se arriverà ci penseremo".