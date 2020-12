Juventus, Paratici: “Eravamo e siamo pronti a giocare. Frasi ADL? Ovvietà”

Fabio Paratici, head of football della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sentenza sulla gara col Napoli: “Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare andremo a giocare, detto questo c’eravamo anche il 4 di ottobre”.

De Laurentiis ha detto che siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato e che il Napoli segue sempre le regole.

“No, ha detto un’ovvietà. Che rimane tale”.