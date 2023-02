Kekko dei Modà: "Sono malato del Napoli, quest'anno siamo troppo belli"

Kekko dei Modà da Sanremo ha parlato a Radio Punto Nuovo

Kekko dei Modà da Sanremo ha parlato a Radio Punto Nuovo: “Sono malato del Napoli, altro che tifoso. La parola scudetto? Di solito sono sempre scaramantico ma quest’anno non ce la faccio ad esserlo perché siamo troppo belli. Non troppo forti e basta, ma siamo anche troppo belli. Dai, questo è l’anno giusto per tornare a vincere lo scudetto”.