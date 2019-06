Kiss Kiss, Alvino su Elmas: "Piace ad Ancelotti, ma prima bisogna valutare situazione Diawara"

Carlo Alvino, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il profilo a cui al momento lavora il Napoli, aggiungendo qualche indiscrezione di mercato relativa al reparto difensivo. Queste le sue parole: "Il calcio di James Rodriguez è un calcio magico, parliamo di un giocatore in grado di coprire tutte le zone dell'attacco, è intuitivo, veloce ed è inaudito sentire chi parla di un profilo non adatto al Napoli. Sarebbe il caso di uscire dalla logica del -dove lo metto- e del modulo, lasciando al tecnico questo tipo di preoccupazioni e di responsabilità.

Elif Elmas? E' un centrocampista macedone che sembra piacere molto al Napoli che ha avanzato un timido tentativo, innanzitutto per comprendere le intenzioni del ragazzo. La cifra ammonta attorno ai 15 milioni; si tratta di un profilo che starebbe molto bene nel calcio di Ancelotti, parliamo di un giocatore affamato, tosto e tecnico. E' un nome che circola intensamente in casa Napoli e che sarebbe l'alternativa ad altri profili, ma soprattutto sarà un'opzione effettivamente considerabile solo a seguito di alcune operazioni in uscita, data la presenza di Amadou Diawara in quella posizione".