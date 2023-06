Koulibaly in Arabia, Alvino condivide la scelta: “Certe occasioni vanno prese al volo”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Condivido la scelta di Koulibaly di andare in Arabia Saudita perchè quando fai un lavoro e ti offrono un ingaggio fuori da ogni umana immaginazione non devi pensare ad altro. Nel calcio di oggi non esistono i sentimenti ma solo questi ingaggi multimilionari e io sono dell’avviso, lavorativamente parlando, che quando ti arrivano queste occasioni si devono prendere a volo”.