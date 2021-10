Koulibaly sul tifoso razzista di Firenze: "Non ho dormito per due notti, sono pronto ad incontrarlo"

Intervenuto in conferenza stampa, Kalidou Koulibaly è tornato a parlare dell'episodio vergognoso di Firenze: "Ho superato, ho compagni e uno staff che mi sta sempre dietro, ho ricevuto tanti messaggi da personaggi pubblici e mi ha fatto molto piacere. Mi dispiace per quel ragazzo, ma non ho dormito per 2 notti, pensavo anche di aver sbagliato io. Mi dispiace molto, anche da Firenze mi hanno chiamato per parlare con gli alunni e poi chiamare anche questa persona e per me non ci sarebbero problemi per capire cosa è scattato nella sua testa. L'importante è continuare in questa lotta, io ci tengo molto".