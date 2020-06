Krol presenta Malen: "Forte e già in nazionale, ma avete visto Lozano e Milik?"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli e bandiera dell'Ajax, sempre attento all'Eredivisie, ha tracciato il profilo dell'obiettivo azzurro Malen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Malen è un calciatore di valore, ma il campionato olandese non è come quello italiano. Lo si è visto con Milik e Lozano, nei primi mesi bisogna aiutare gli attaccanti che vengono dall'Olanda perché il sistema difensivo italiano è molto diverso. Malen comunque è forte, gioca già in nazionale. Però difficile dire che farebbe subito bene una volta comprato".