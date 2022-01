Krol su Tagliafico: "Tecnicamente è forte ed ha mentalità vincente"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Ruud Kroll.

Sulla trattativa tra Napoli e Ajax per Tagliafico "E' un argentino e quindi hanno sempre una mentalità diversa: vuole vincere sempre, è una qualità che lui ha. Anche in attacco è molto bravo, è un calciatore con buon valore. Se il Napoli avesse un altro terzino sinistro oltre a Mario Rui sarebbe ottimo. Tagliafico è molto aggressivo, non è molto alto, ma tecnicamente è forte".

Perché l'Italia non riesce a sfornare giovani come l'Ajax "In Italia si comprano solo i giocatori, non fa investimenti sul settore giovanile. Dispiace perché se vedi i giocatori dell'Ajax e i suoi talenti, è perché ci sono investimenti e vengono dati stimoli ai giovani per andare in prima squadra, un fattore molto importante".

Sull'addio di Lorenzo Insigne "E' un giocatore che è nato a Napoli, è una cosa buona per ogni squadra avere un uomo della propria città. Mi dispiace che sia andato via per non aver trovato accordo con la società, ma bisogna guardare oltre ai sentimenti. A Toronto non sarà come a Napoli, sarà diverso, magari lì andrà meglio, anche se sarà difficile trovare un ambiente come quello partenopeo".

Sul sacrificio che la società avrebbe dovuto fare "Non so la situazione finanziaria del Napoli, ma sicuramente mi dispiace che un giocatore che abbia fatto tutta la carriera lì vada via senza trovare un accordo con la società. Ha vinto l'Europeo con l'Italia, non so se starà allo stesso livello di quello che lascia in Italia. La società avrebbe dovuto fare un sacrificio maggiore, dargli maggiore importanza ed i giusti meriti per quanto ha fatto con la maglia azzurra".

Sulle assenze del Napoli di questi mesi "Osimhen è entrato nell'ultima partita ma ha bisogno di altro tempo per tornare al suo livello. Giocare con la maschera è difficile, rientrare in partita è complicato".

Torneresti a vivere a Napoli “Se fossi più giovane, oltre che tornare a vivere a Napoli ci tornerei anche a giocare. Forza Napoli Sempre!”