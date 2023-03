Kvara MVP di marzo, AD Lega Serie A: "Ormai appassiona tutti! E quel gioiello all'Atalanta..."

Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di MVP di marzo. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commenta così

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Khvicha Kvaratskhelia vince il premio di MVP di marzo. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commenta così: “Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia, primo calciatore ad essere premiato tre volte nella stessa stagione come migliore del mese. Grazie anche alle prestazioni di marzo l’esterno del Napoli ha raggiunto, al suo primo anno in Italia, la doppia cifra sia nei gol che negli assist.