"Kvara un incrocio tra Insigne e Hamsik": il paragone dell'ex Juve Verza

Uno sguardo al campionato con Vinicio Verza, ex calciatore tra le altre della Juventus.

TuttoNapoli.net

Uno sguardo al campionato con Vinicio Verza, ex calciatore tra le altre della Juventus. Si parte dal Napoli e dalle chances dei partenopei di continuare con lo stesso passo di prima. "I risultati delle ultime amichevoli - dice a Tuttomercatoweb.com - non sono incoraggianti ma è anche vero che veniamo da un mese di riposo e ci vorrà un po' di rodaggio. Vari giocatori sono stati in Nazionale e dunque occorrerà capire come tornano. Di sicuro il Napoli è la squadra che ha espresso il calcio migliore e ha tutte le possibilità per continuare. Kvara è un giocatore straordinario, a mio parere un misto tra Insigne e Hamsik. Mi pare tra l'altro un ragazzo umile, che non ha eccessi di personalità fuori dal campo ma dimostra tutto il suo valore nelle partite. Credo che il Napoli abbia amalgamato una squadra che può sognare fino alla fine".

E dalla Juve cosa si aspetta?

"E' un punto interrogativo, la situazione societaria avrà probabilmente delle ripercussioni anche sul campo, vedremo cosa succederà ma in ogni caso la Juve può lottare per le prime posizioni. E' dura però recuperare quel gap dal Napoli. C'è da dire che in questi anni sono state fatte scelte sbagliate, dal ritorno del tecnico fino a Pogba che ha avuto tante problematiche. Sono state scelte affrettate e non le capisco. La vecchia dirigenza dei Boniperti e Gianni Agnelli non avrebbe fatto tutto questo".