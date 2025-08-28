L’agente Camozzi: “Hojlund va ricostruito mentalmente. Conte su questo è un fenomeno!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Da agente FIFA che lavora molto sul mercato inglese, le chiedo: il Napoli sembra aver individuato in Rasmus Højlund il sostituto di Lukaku. Perché questo ragazzo non ha avuto un’esperienza positiva al Manchester United? “Partiamo da un presupposto: dopo il primo mezzo anno allo Sturm Graz, in cui fece 9 gol in 18 partite, fu acquistato dall’Atalanta. In campionato mi pare segnò 9 reti, più altre in Coppa Italia. Insomma, arrivò a una decina di gol in una trentina di presenze. Dopo quell’estate venne comprato per oltre 70 milioni dal Manchester United, dove però ha vissuto stagioni negative. Va detto che anche il club non ha brillato negli ultimi anni, quindi per un ragazzo giovane, con appena un anno di Serie A alle spalle, andare in Premier League in una squadra che non funzionava, con tante aspettative e una cifra così alta, non è stato semplice. Sappiamo che l’Atalanta è molto brava a vendere i propri giocatori alle cifre che desidera, e credo che l’operazione Højlund rientri perfettamente in questa logica. Il giocatore è di valore, ma va ricostruito soprattutto mentalmente, più che fisicamente, e Conte, su questo, è un fenomeno. La valutazione attuale, francamente, è eccessiva”.

La cifra complessiva è di circa 45 milioni, tra prestito oneroso e riscatto. La ritiene eccessiva? “Credo che sia la cifra giusta per il Manchester United, che non può permettersi di fare meno. Nel bilancio del club il giocatore pesa proprio intorno a quella somma, in virtù degli ammortamenti degli anni passati. Ricordiamo che lo avevano pagato oltre 70 milioni. In realtà, più che la valutazione reale del giocatore, questa cifra rappresenta il suo peso a livello contabile. È lo stesso discorso che facemmo a gennaio per Garnacho: il Manchester United non poteva permettersi di cederlo a meno di 60 milioni di sterline. Alla fine, infatti, non è stato ceduto”.