L'agente Morabito: "So che il Napoli ha sentito Kiwior. 'No' a uno svincolato"

vedi letture

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’agente FIFA Vincenzo Morabito: “Se il Napoli farà uno o due difensori? Sicuramente uno. Il secondo non so anche perché credo che Buongiorno starà fuori al massimo per un mese e mezzo. Inoltre trovarne uno è già tanto, figuriamoci due. Anche la Juve cerca un difensore centrale. Ormai sono diventati merce rara. Una volta c’erano giocatori importanti che non venivano convocati in Nazionale, ad oggi diventa difficile”.

Sulle tempistiche di calciomercato: “Fare il colpo già per il 3-4 di gennaio? Sicuramente Manna ci sta lavorando già da un po’ dunque ci può stare che arrivi già ad inizio mercato, anzi avrebbe più senso. Si parla però anche di un terzino sinistro. Tutti fanno il nome di Biraghi ma c’è anche Dorgu. Tra l’altro so che hanno provato a sentire anche Kiwior ma l’Arsenal è una bottega cara, non sono disposti a svendere. Però si sa il mercato è fatto di opportunità, magari ci saranno dei prestiti”.

Su Luiz Felipe al Napoli: “Secondo me no perché è un giocatore che, purtroppo per lui, tende ad infortunarsi spesso. Inoltre viene da un campionato non competitivo come quello arabo. Penso che il giocatore si stia offrendo un po’ ovunque ma non è un giocatore da Napoli in questo momento e penso lo sappia anche il Napoli stesso. Se devo prendere uno come lui, a questo punto, resto con quello che ho”.

Su Osimhen: “Bisogna vedere come si evolve tutta la situazione. Il momento buono per cederlo era due stagioni fa anche perché Victor è un tipo di giocatore che puoi vendere a 4-5 club nel mondo. Adesso la questione non è facile anche perché il campionato turco non è un campionato da vetrina”.

Sugli svincolati interessanti: “Proprio oggi mi parlavano di un giocatore che era in Turchia al Fenerbahce, Ryan Kent, l’ha anche seguito la Lazio quest’estate. Ha giocato anche nei Rangers ed è un ottimo calciatore secondo me. In generale però di svincolati a gennaio ce ne sono pochi, in estate sicuramente ci saranno profili più appetibili”.