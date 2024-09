L'amico Ferrara domanda e Conte risponde: "Questa è una fesseria!"

"Si lavora troppo con me? Ma questa è una fesseria. Le altre squadre si allenano tutte quante, il problema è chi non si allena. Io li faccio allenare in maniera giusta, durante la sosta quelli che rimarranno sfrutteranno la sosta per entrare in condizione. Sono arrivati dei giocatori negli ultimi giorni di mercato e cercheremo di migliorare ancora di più la condizione".

Così Antonio Conte ha risposto a Dazn al suo amico ed ex compagno alla Juve, Ciro Ferrara, che con ironia aveva posto al tecnico una domanda sui carichi di lavoro per Lukaku e sulla possibilità che alla prossima sosta il belga tornasse in nazionale.