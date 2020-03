L'appello di Lady Rugani: "Si esca il meno possibile, non si sottovaluti il Coronavirus"

Michela Persico, compagna di Rugani è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo esser risultata anche lei positiva al Coronavirus: "Abbiamo avuto la fortuna di aver preso questo virus in maniera molto blanda. Rugani dopo un primo giorno di febbre lieve non ha avuto più nessun sintomo. Ho fatto anche io il tampone, sono positiva, ma asintomatica".

L'APPELLO - "In questi momenti così difficili, voglio tranquillizzare tutti, ma non accusando sintomi si rischia di uscire per necessità e di stare a contatto con persone con difese immunitarie basse contagiandole. Bisogna uscire il meno possibile. Il Coronavirus non è da sottovalutare, aiutiamoci tutti restando a casa"