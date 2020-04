L'appello di Manolas: "Visto quant'era bella la nostra vita? Restiamo a casa per riprendercela"

Bello e sentito appello di Kostas Manolas a tutti i napoletani nel corso di questa emergenza Coornavirus. Il centrale azzurro ha parlato così ai tifosi dal microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vista la situazione e tutti quelli che hanno perso i propri cari, dico a tutti di avere un altro po' di pazienza. L'abbiamo fatto finora, continuiamo fin quando servirà. Ci sono ancora contagi, per questo vi prego di restare a casa. Per il bene di tutti, del mondo. Per tornare a vivere la nostra vita, adesso abbiamo capito quant'era bella. Quando perdi una cosa, cominci ad apprezzarla. Dobbiamo fare un ultimo sforzo per tornare alla normalità".