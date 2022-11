L'argentino Burruchaga: "Messi-Maradona imparagonabili, epoche troppo diverse"

In cosa Messi è più lontano da Maradona? A rispondere a questo quesito tutt'altro che banale è un campione del mondo ed ex compagno del Pibe

In cosa Messi è più lontano da Maradona? A rispondere a questo quesito tutt'altro che banale è un campione del mondo ed ex compagno del Pibe come Jorge Burruchaga: "Sono imparagonabili - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Epoche troppo diverse. Diego era più carismatico fuori dal campo, ma oggi Messi lo è in campo più di prima. Comunque quello che conta è che negli ultimi 40 anni il dio del calcio è stato un argentino. Messi meriterebbe di vincere questo Mondiale per coronare la sua splendida carriera".