L'attore Esposito esalta Kvaratskhelia: "Deve giocare sempre, è il migliore in Italia"

L'attore Salvatore Esposito, grande tifoso del Napoli, è intervenuto a Radio Marte: “Kvaratskhelia deve giocare sempre secondo me, non si mette mai in dubbio la sua presenza. Kvara è un passo più avanti rispetto a tutti, anche in serie A. Valuterà poi Conte se le cose extracampo possono incidere sul suo rendimento. Il Napoli è gagliardo, è una squadra che potrà dire la sua sino alla fine.

Concordo con il mister, non è la più forte ma può stare nel lotto delle pretendenti. Alla fine chi durerà di più e sfrutterà al meglio le occasioni vincerà lo scudetto. Conte è il nostro sciamano perché ha ricostruito il Napoli in poco tempo, lo scorso anno le cose non sono andate nel modo giusto e la sterzata è stata proprio Antonio Conte. Credo che senza l’ultima stagione catastrofica il tecnico non sarebbe mai arrivato: Diciamo che quel ‘cazzotto’ è servito a tutti, dal presidente in giù, per dare una svolta".