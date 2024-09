L'editoriale di Chiariello: "Lukaku fondamentale, Meret salva il Napoli! Anguissa è tornato"

"Non inganni il risultato, siamo solo alla quarta giornata". Così Umberto Chiariello su Canale 21 inaugura il suo classico editoriale dopo Cagliari-Napoli: "Ricordate cosa si diceva dopo Verona? Ora dopo tre vittorie di fila e il sorpasso alla Juve il Napoli ha trovato la quadratura del cerchio in un uomo fondamentale che si chiama Lukaku. Se Conte lo voleva a tutti i costi aveva i suoi motivi. Lukaku teneva palla, la distribuiva, ha fatto due assist e il secondo gol di fila. Per il modo di giocate di Conte è l'ideale, è perfetto. Ma i meriti della vittoria non sono solo suoi.

Crescono tutti. Anguissa lo scorso anno ad un certo punto aveva lasciato il campo al fantasma di Bakayoko, quest'anno è tornato quello del biennio di Spalletti. Il primo gol nasce da un suo recupero. Si intravedono, poi, cenni d'intesa tra Lukaku e Kvaratskhelia, picchiato a ogni primo pallone in campo. Ma saremmo poco onesti se non dicessimo che questo inizio di campionato vede sugli scudi Meret, determinante in Coppa Italia, col Bologna con la parata su Castro, col Parma all'ultimo minuto e ora anche contro il Cagliari. Le ultime due parate su Luperto e Marin sono state straordinarie. Meret ha salvato il risultato perché questo Napoli non è ancora perfetto, rischia troppo ma è in divenire, si perfezionerà, si farà".