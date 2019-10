L'editoriale di Chiariello: "Mertens e Callejon, firmate! Napoli vi ama..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e conduttore del programma, con il suo EditoNapoli: “Napoli che vince a Salisburgo per 2-3, Mertens che supera il record di Maradona, ma il tema del giorno sono Mertens e Callejon. O De Laurentiis bluffa o abbiamo letto e sentito cose che non erano proprio così. De Laurentiis ha detto che non è vero che vuole abbassare lo stipendio ai giocatori in scadenza, ma gli vuole confermare lo stesso ingaggio, prolungare alle stesse cifre e lo vuole fare per tre anni. Mertens 13 milioni di euro e Callejon 9. Se questo è vero, ed è vero che loro amano Napoli così come dicono, c'è solo da passare in società e chiedere dove si firma. Altrimenti dobbiamo dare ragione a De Laurentiis. Ragazzi, firmate, perché Napoli vi ama"