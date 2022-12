L'esperto di finanza: "Offerta da 1mld per il Napoli? Spesso è solo il primo passo..."

L'esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte: "Offerta da un miliardo di euro a De Laurentiis per il Club? Al momento l’interesse per l'industria del calcio è alta. Alcune voci, benché serie, sono solo iniziali, primordiali; talvolta sono pure manifestazioni di interesse ma niente di concreto. Secondo me in questo momento il prezzo del Napoli potrebbe essere più alto del valore reale proprio perché c'è domanda di questo tipo di aziende. Quindi non mi meraviglierei che la transazione oscilli tra i 700 milioni ed il miliardo di euro".