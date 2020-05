L'ex arbitro Gavillucci torna su Inter-Juve 2018: "Registrazioni VAR partono subito, poi se le tagliano non so..."

Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, tornando anche su Inter-Juventus del 2018. "Non riesco più a guardare la A. Avrò visto giusto poche partite. In Inghilterra ci sono altri ritmi, un'altra atmosfera. Il calcio italiano non mi manca proprio. Mi manca però arbitrare in Serie A".

E su Inter-Juve del 2018? "Al momento in cui inizia la partita, parte la registrazione, da quello che conosco. C'era anche una registrazione video. Se poi dopo la partita la registrazione viene tagliata e poi inviata non posso saperlo".