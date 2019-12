L'ex azzurro Caso: "Ancelotti messo in discussione dai calciatori è una follia"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Caso, ex Inter e Fiorentina: “Un signor allenatore come Ancelotti è stato messo in discussione da un gruppo di giocatori che hanno portato il presidente a prendere la decisione dell'esonero. Gattuso uomo giusto per ripartire? Quello che è successo a Napoli, rasenta la follia, ma fa parte del mondo del calcio, non giudico".